Bolu'da güneşlenen su samuru böyle görüntülendi | Video
"Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.
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