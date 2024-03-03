Bolu'da güneşlenen su samuru böyle görüntülendi | Video 03.03.2024 | 14:40 "Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak değerlendirilen su samuru , Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda görüldü. Tatlı suları seven ve diğer adıyla "lutra" olarak ifade edilen su samurunun güneşin altındaki keyifli anları Gölcük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntülerde su samurunun gölde yüzüp oynadığı anlar görüldü.