6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video
Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video

Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video

24.04.2024 | 09:49

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük- Bilecik kara yolunun 4'üncü kilometresinde seyir halindeki M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır ile M.E. idaresindeki süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı. Çarpışma sonucu tankerde bulunan süt yola dökülürken, tırın dorsesi yol kenarında bulunan dereye savruldu. Kazada tır sürücüsü M.H., yanında yolcu olarak bulunan R.G. ile süt tankeri sürücüsü M.E. yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahale yapmalarının ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 00:28
Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 24.04.2024 | 09:49
Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı’nda | Video 03:35
Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı'nda | Video 24.04.2024 | 10:32
İstanbul’da kaza sonrası sızan taksici kamerada | Video 05:23
İstanbul’da kaza sonrası "sızan taksici" kamerada | Video 24.04.2024 | 10:22
Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor | Video 10:14
Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor | Video 24.04.2024 | 09:45
Milyonluk kazanç vaadine inanıp banka hesaplarını kiralayanlar, dikkat! | Video 04:52
Milyonluk kazanç vaadine inanıp banka hesaplarını kiralayanlar, dikkat! | Video 24.04.2024 | 09:45
Adana’daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video 07:47
Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video 24.04.2024 | 09:25
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:41
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.04.2024 | 09:17
Bartın’daki feci yangının tanıkları yaşanan dehşeti anlattı | Video 06:07
Bartın’daki feci yangının tanıkları yaşanan dehşeti anlattı | Video 24.04.2024 | 08:47
FSM Köprüsü’nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:22
FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.04.2024 | 08:47
Adana’da evden kaçan pitbull dehşeti! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı | Video 02:25
Adana'da evden kaçan pitbull dehşeti! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı | Video 24.04.2024 | 09:02
Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı | Video 01:39
Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı | Video 24.04.2024 | 09:02
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı | Video 01:53
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı | Video 24.04.2024 | 09:02
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:41
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.04.2024 | 09:02
Hasan Kılıç Hoca Efendi’ye veda | Video 01:00:02
Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda | Video 23.04.2024 | 17:02
23 Nisan kutlamalarında zurnacı böyle bayıldı! | Video 00:33
23 Nisan kutlamalarında zurnacı böyle bayıldı! | Video 23.04.2024 | 16:49
Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video 01:17
Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video 23.04.2024 | 16:08
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış! | Video 08:06
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış! | Video 23.04.2024 | 15:40
Büyükçekmece’de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp... | Video 02:30
Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp... | Video 23.04.2024 | 15:27
TEM Otoyolu’nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video 00:14
TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video 23.04.2024 | 15:00
Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etmişti! Üvey annesiyle kaçan Mustafa, babasıyla karşı karşıya! | Video 14:56
Müge Anlı'daki olay herkesi şoke etmişti! Üvey annesiyle kaçan Mustafa, babasıyla karşı karşıya! | Video 23.04.2024 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA