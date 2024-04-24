Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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