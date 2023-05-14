Bu fotoğrafı çektirdikten sadece 10 dakika sonrası facia yaşandı | Video
Afyonkarahisar’da dün yaşanan ve 4 kişini boğularak öldüğü piknik faciasında hayatını kaybeden 2 kişinin kuzen oldukları ve faciadan sadece 10 dakika önce olayın gerçekleştiği yerde fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışma ile yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.
KUZENLER ÖLMEDEN ÖNCE SON KEZ AYNI FOTOĞRAF KARESİNDE BİR ARAYA GELDİ
Sandıklı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsini ardından faciada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri aileleri teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Can Küçük ile servis şoförü olan kuzeni Ramazan Aydın, Hocalar ilçesine bağlı Davulga köyünde toprağa verildi. Cenazede gözyaşları adeta sel olurken, faciada hayatını kaybeden iki kuzenin ise ölmeden sadece 10 dakika önce suya düşen boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları ile fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Olayda kurtulanların isimleri açıklanmazken, yaşamını yitiren iki kuzen ise ölmeden önce son kez aynı fotoğraf karesinde bir araya geldi.
"ARALARINDA PARA TOPLAYARAK VEDA GEZİSİ DÜZENLEMİŞLER"
Davulga Köyü Muhtarı Süleyman Çakır, genç yaşta kızını kaybettiği için evlat açısının ne olduğunu iyi bildiğini gözyaşları ile anlatarak, "Duyumumuza göre bu çocuklar lise son sınıf öğrencisi olduğu için aralarında para toplayarak veda gezisi düzenlemişler, köydeki şoför arkadaşa rica etmişler. Gölün etrafında bir gencin ayağı kayarak göle düşmüş. Ardından onu çıkarmak için bir arkadaşı daha girmiş. Sonra diğerlerine kurtarmak amacı ile göle atlamış. İlk iki düşen çocuklar kurtulurken, diğerleri de hayatını kaybetmiş. Bir öğrenci ve 1 şoför köyümüzde akraba bunlar. Çok üzgünüz" dedi
Öte yandan, çekilen fotoğrafta ise olayda kurtulan ve yaşamını yitirenlerin bariyerleri aşarak gölet'in taşkın duvarının üstüne çıktıkları gözlendi.
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