Bursa metrosunda şaşırtan görüntü: Gençler masa kurup kağıt oyunu oynadı | Video 19.11.2025 | 09:56 Bursa'da metro içerisinde masa açıp kağıt oyunu oynayan gençler, yolcuların hayret dolu bakışlarına neden oldu. İlginç anlar cep telefonuyla görüntüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da metro içerisinde masa kurup kağıt oyunu oynayan gençler, diğer yolcuların hayret dolu bakışlarına neden oldu. Yolculuk sırasında alanın ortasına oturdukları küçük masayı açan grup, kısa sürede kartlarını çıkararak oyuna başladı. O anları gören vatandaşlar hayret dolu bakışlarla izlerken, bazı yolcular cep telefonlarıyla ilginç anları kaydetti. Gençlerin ne amaçla böyle bir etkinlik yaptığı bilinmezken, olay sosyal medyada da dikkat çekti.