Bursa polisinden rekor uyuşturucu operasyonu: Kuruyemiş paketlerinden çıktı | Video
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rekor bir operasyona imza attı. Uyuşturucu tacirlerinin evlerine şafak vakti yapılan operasyon sonrası, kuruyemiş paketlerinde saklanmış 25 kilogram metamfetamin, 55 bin 550 sentetik ecza hap, 7 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 400 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
METAMFETAMİN MİKTARINDA YENİ REKOR
Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 25 kilogram olarak ele geçirdikleri ve metamfetamin miktarının Bursa için rekor kilo olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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