Bursa'da bayram tatiline çıkan yolcuları İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü uğurladı | Video
Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 9 günlük bayram tatili için yola çıkan vatandaşları akşam saatlerinde Kuzey Gişelerinde uğurladı.
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