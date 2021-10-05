Video Yaşam Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu
Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da, boş arazide erkek cesedi bulundu

05.10.2021 | 09:08

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide Adem Parlak'ın (44), kasık kısmından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Parlak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

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Olay saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü Ay sokak üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede kasık kısmında silah yarası bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ise Adem Parlak'a ait olduğunu belirlenen cesedin 2 metre yakınında 1 tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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