Video Yaşam Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

06.12.2021 | 09:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:26
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 06.12.2021 | 09:22
Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video 00:32
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan dağcılar böyle kurtarıldı | Video 06.12.2021 | 09:22
Van’da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 01:43
Van'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 06.12.2021 | 09:12
Van’daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video 03:56
Van'daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video 06.12.2021 | 08:58
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 02:48
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 06.12.2021 | 08:58
Esenyurt’ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video 02:55
Esenyurt'ta helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı | Video 06.12.2021 | 08:58
Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı | Video 02:00
Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı | Video 06.12.2021 | 08:39
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 02:03
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon | Video 06.12.2021 | 08:39
Ünlü şarkıcı Hadise sahneden sevgilisi Mehmet Dinçerler’e aşkını haykırdı: Elimi tuttuğun için... | Video 02:08
Ünlü şarkıcı Hadise sahneden sevgilisi Mehmet Dinçerler’e aşkını haykırdı: Elimi tuttuğun için... | Video 05.12.2021 | 23:24
Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor | Video 00:11
Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor | Video 05.12.2021 | 17:08
Kocaeli’de 1 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalanan avukat, bu sefer de tartıştığı komşusunu vurdu! | Video 02:00
Kocaeli'de 1 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalanan avukat, bu sefer de tartıştığı komşusunu vurdu! | Video 05.12.2021 | 16:42
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı | Video 03:36
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı | Video 05.12.2021 | 16:37
Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video 02:17
Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video 05.12.2021 | 16:42
Sel suları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda denizin rengini değiştirdi | Video 04:11
Sel suları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda denizin rengini değiştirdi | Video 05.12.2021 | 16:05
Bolu’da AVM’de ortalık karıştı! Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga kamerada | Video 02:25
Bolu'da AVM'de ortalık karıştı! Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga kamerada | Video 05.12.2021 | 15:59
Direğe çarpınca aracın yarısı metrelerce uzağa uçtu! Feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 02:02
Direğe çarpınca aracın yarısı metrelerce uzağa uçtu! Feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 05.12.2021 | 15:59
Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video 00:14
Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video 05.12.2021 | 15:52
Bodrum’daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı | Video 01:31
Bodrum’daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı | Video 05.12.2021 | 15:09
Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video 01:26
Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video 05.12.2021 | 15:07
Van Gölü’nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video 01:47
Van Gölü'nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video 05.12.2021 | 14:32

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği fırtına şüphelinin sakladığı uyuşturucu maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından R.Ö isimli şahısa yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirleyen narkotik ekipleri film gibi bir operasyonla şüpheliyi yakaladı. Şüpheli R.Ö'nün üstünden ve araç içerisine 55 kilogram sentetik kannabinoid ile 3 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan R.Ö uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli R.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA