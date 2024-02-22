Bursa’da hızla ilerleyen minibüs 2 kişiyi böyle biçti | Video
Bursa’da meydana gelen kazada cadde üzerinde hızla seyreden bir servis minibüsü yol kenarında yürüyen 2 kişiyi biçti. Olay sonrası minibüs sürücüsü hızla uzaklaşırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis olay ile ilgili tahkikat başlatırken kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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