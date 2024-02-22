Bursa’da hızla ilerleyen minibüs 2 kişiyi böyle biçti | Video 22.02.2024 | 11:19 Bursa’da meydana gelen kazada cadde üzerinde hızla seyreden bir servis minibüsü yol kenarında yürüyen 2 kişiyi biçti. Olay sonrası minibüs sürücüsü hızla uzaklaşırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Şehit Mesut Beyazıtlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeye hızlı giren bir servis minibüsü yol kenarında bulunan 4 kişiden 2'sine çarptı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken çarptığı 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis olay ile ilgili tahkikat başlatırken kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.