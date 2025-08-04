Bursa'da ilginç anlar! Tek teker üstünde istasyona daldı | Video 04.08.2025 | 12:20 Bursa'da bir bisikletli, şehir içi raylı sistemin istasyonuna girerek tek teker üzerinde bisiklet sürdü. Yolcuların meraklı bakışları arasında adeta şov yapan şahsın o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, BursaRay metro hattının yoğun istasyonlarından birinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç, çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden bisikletiyle turnikelerden geçip peron bölümüne doğru ilerledi. Bununla da yetinmeyen şahıs, bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üstünde sürüş yaptı. O ilginç anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.