Video Yaşam Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video

Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video

24.09.2025 | 08:25

Mağazayı kundaklayıp görüntüleyen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'da bir mağazayı kundakladıktan sonra o anları videoya alan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve yönetmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinde yapılan değerlendirme sonucu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:45
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.09.2025 | 08:25
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 05:48
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 23.09.2025 | 14:58
16 yaşındaki kızını Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 00:11
16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 23.09.2025 | 14:45
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 04:14
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 23.09.2025 | 14:25
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
Isparta’da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 07:20
Üsküdar'da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 23.09.2025 | 12:10
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
Denizli’de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 00:29
Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 23.09.2025 | 12:01
Beyoğlu’ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Beyoğlu'ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2025 | 11:40
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 00:29
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 23.09.2025 | 11:19
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 01:32
Alanya’da tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı | Video 23.09.2025 | 10:22
2 iş yerini soydu, 3’üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:05
2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 10:14
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 01:02
Kreşte çocuklara kötü muamele! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 23.09.2025 | 10:05
Sultangazi’de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Sultangazi'de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 23.09.2025 | 09:36
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 00:33
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 23.09.2025 | 09:36
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 04:12
Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY