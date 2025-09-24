Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25 Mağazayı kundaklayıp görüntüleyen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da bir mağazayı kundakladıktan sonra o anları videoya alan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve yönetmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinde yapılan değerlendirme sonucu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.