Video Yaşam Bursa'da motosiklet bisikletle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Bursa'da motosiklet bisikletle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Bursa'da motosiklet bisikletle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

23.02.2024 | 08:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklı kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Berat V. (19) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen Yahya Aydoğdu'nun (54) kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet devrilerek savruldu. Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki yolcular C.A. (16) ve D.B. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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