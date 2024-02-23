Bursa'da motosiklet bisikletle çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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