Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, havadan böyle görüntülendi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyümeye devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47
02:16
01:06
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2025 | 14:46
01:47
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32
03:01
Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:00
07:28
00:57
00:40
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 28.08.2025 | 12:38
02:12
00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
01:25
01:07
01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33
03:27
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33
04:25
87 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 28.08.2025 | 10:24
00:48
00:40