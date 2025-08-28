Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47 Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, havadan böyle görüntülendi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyümeye devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen alevler, herkesi tedirgin etti. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu. Yaşanan yangının boyutu, havadan dron ile görüntülendi.