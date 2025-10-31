Video Yaşam Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video
31.10.2025 | 10:37

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir erkek, tartıştığı kadını yol ortasında sürükledi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, olaya tanık olanlar tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, Nilüfer ilçesi meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı.

Kadının çığlıkları mahallede yankılanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
