Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video
31.10.2025 | 10:37
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir erkek, tartıştığı kadını yol ortasında sürükledi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, olaya tanık olanlar tarafları güçlükle ayırdı.
Kadının çığlıkları mahallede yankılanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
