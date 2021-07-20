Bursa'da yangında mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bursa'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üst kattaki ofiste mahsur kalan bir kedi ve 3 yavrusu ise kurtarıldı.

Yangın, saat 12:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi?nde meydana geldi. Binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan iş merkezinin kapıları, itfaiye ekiplerince kırıldı. 7 katlı binanın en üst katındaki ofiste yaşayan kedi ise yoğun duman nedeniyle balkona çıkıp, kurtarılmayı bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Mahsur kalan kedi ve 3 yavrusu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.