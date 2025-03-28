Video Yaşam Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video
Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video

Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video

28.03.2025 | 16:29

Büyük İstanbul Otogarı'nda 9 günlük bayram tatili nedeniyle yaşanan araç hareketliliği havadan görüntülendi.

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine ya da çeşitli noktalara ziyaretlere gitmek için otogara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Otogarda oluşan araç hareketliliği ise dron kamerasına yansıdı.

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