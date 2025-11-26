Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10 Büyükçekmece’de Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz bir otomobilin içinde, Melisa Kölekçi ise, yakındaki bir otel odasında ölü bulundu. Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin arasındaki bağlantı araştırılırken, şüpheli olarak aranan Hakan K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri 39 ADZ 818 plakalı otomobilin ön koltuğunda bulunan Emrah Yılmaz'ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan Emre Güçlü'nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güçlü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında Melisa Kölekçi'nin (27) cesedi bulundu. Yapılan araştırmada 3 cinayeti de Hakan K.'nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından günlerdir aranan Hakan K. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.