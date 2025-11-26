Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldüren katil zanlısından şok ifadeler! Taksiciye: 'Yakında televizyonlarda olacağım' demiş... | Video
26.11.2025 | 14:41
İstanbul Büyükçekmece’de kız arkadaşı Melisa Külekçi(27)’yi otel odasında öldürüp kapıya çağırdığı iki kişiyi de araç içerisinde katlederek kaçan şüpheli Hakan K. Avcılar’da gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken kullandığı bir takside de taksiciye; “Aracında ünlü birini taşıyorsun, yakında beni televizyonlarda göreceksin” dediği öğrenilirken olayla ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı.
