Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. Beylikdüzü istikametinde anayol trafiğe kapatılırken yetkililer tarafından bugün için şiddetli poyraz uyarısı yapılmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50
00:17
Eyüpsultan'da korkutan yangın! TEM Otoyolu'nu dumanlar kapladı | Video 15.08.2025 | 15:37
01:11
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 15.08.2025 | 15:16
00:58
02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
01:20
8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 15.08.2025 | 11:55
00:31
01:08
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 15.08.2025 | 11:00
00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39
10:35
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 15.08.2025 | 09:27
01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00
02:29
00:47
01:31
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 14.08.2025 | 15:31
00:37
00:25
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 14.08.2025 | 15:18
01:52
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 14.08.2025 | 14:13
02:11
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 14.08.2025 | 13:36
00:47
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 14.08.2025 | 13:20