Büyükçekmece'de aynı şahsa ait iş yerini kundakladılar, diğerini de kurşunladılar | Video
30.10.2025 | 13:26
Büyükçekmece'de bir kişiye ait iş yeri kundaklandı ardından aynı şahsa ait başka bir işyeri de kurşunlandı. Olaylara ilişkin 4 şüpheli yakalanırken, saldırı anları kameraya yansıdı.
