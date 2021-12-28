Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kalbinden bıçakladı, TikTok videosu çekti! | Video

Büyükçekmece'de gençlerin laf atma tartışması kanlı bitti. Yaşanan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Gözaltına alınan zanlı Y.B.D.'nin ise olayı gerçekleştirdikten sonra tiktok videosu çekmesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.