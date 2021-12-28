Video Yaşam Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kalbinden bıçakladı, TikTok videosu çekti! | Video
Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kalbinden bıçakladı, TikTok videosu çekti! | Video

Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kalbinden bıçakladı, TikTok videosu çekti! | Video

28.12.2021 | 14:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı | Video 02:36
Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı | Video 28.12.2021 | 15:36
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 04:29
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 28.12.2021 | 15:32
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı | Video 01:37
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı | Video 28.12.2021 | 15:32
İstanbul’da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 04:26
İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 28.12.2021 | 15:31
Son Dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’e doku nakli yapılmıştı: Bugün uyandırılacak | Video 03:53
Son Dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e doku nakli yapılmıştı: Bugün uyandırılacak | Video 28.12.2021 | 14:30
Fatih’te tarihi camide yangın | Video 02:12
Fatih'te tarihi camide yangın | Video 28.12.2021 | 14:53
Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video 00:56
Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video 28.12.2021 | 14:52
Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı | Video 01:03
Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı | Video 28.12.2021 | 14:33
Silahla saldırı anı kameralara yansıdı | Video 00:14
Silahla saldırı anı kameralara yansıdı | Video 28.12.2021 | 14:27
Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kalbinden bıçakladı, TikTok videosu çekti! | Video 01:26
Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kalbinden bıçakladı, TikTok videosu çekti! | Video 28.12.2021 | 14:23
Müge Anlı’da son dakika: 25 yıllık eşinden çarpıcı iddialar... Mustafa Kaya’nın komşusu konuştu 06:17
Müge Anlı'da son dakika: 25 yıllık eşinden çarpıcı iddialar... Mustafa Kaya'nın komşusu konuştu 28.12.2021 | 12:57
Batman’da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu | Video 00:43
Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu | Video 28.12.2021 | 14:03
Aslantaş Barajı’nda korkutan tablo... Binlerce ölü balık kıyıya vurdu | Video 01:04
Aslantaş Barajı'nda korkutan tablo... Binlerce ölü balık kıyıya vurdu | Video 28.12.2021 | 13:59
Türk pilot çiftin ilginç rotası! Gökyüzünde aynı rota | Video 00:42
Türk pilot çiftin ilginç rotası! Gökyüzünde aynı rota | Video 28.12.2021 | 13:49
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı | Video 04:56
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı | Video 28.12.2021 | 13:34
Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada | Video 00:37
Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada | Video 28.12.2021 | 13:30
Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video 04:35
Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video 28.12.2021 | 13:34
Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video 00:30
Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video 28.12.2021 | 13:33
Başakşehir’de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 00:47
Başakşehir'de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 28.12.2021 | 13:31
Kars’ta soğuktan çamaşırlar dondu | Video 03:17
Kars'ta soğuktan çamaşırlar dondu | Video 28.12.2021 | 13:29

Büyükçekmece'de gençlerin laf atma tartışması kanlı bitti. Yaşanan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Gözaltına alınan zanlı Y.B.D.'nin ise olayı gerçekleştirdikten sonra tiktok videosu çekmesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA