Buzdolabında kokain yakalattı, "İçiciyim" dedi ama tutuklandı | Video
03.11.2025 | 10:21
Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda buzdolabı içerisinden 25,42 gram kokain ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan şüpheli, "İçiciyim" diyerek kendisini savundu.
Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde satmıyorum, içiciyim" dediği öğrenilen şüpheli işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
