Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları kamerada | Video
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9’luk deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşanan panik görüntülere yansıdı.
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