Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı | Video
ÇANAKKALE'de 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
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