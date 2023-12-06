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Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı | Video

Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı | Video

06.12.2023 | 14:12

ÇANAKKALE'de 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde mantar toplamaya çıkanlar, çevredeki kuyudan bir ses geldiğini fark etti. Kuyuya yaklaşan vatandaşlar, içeride bir porsuğun olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuğu kurtardı.
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