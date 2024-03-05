Çanakkale'deki 4.9'luk derem Bursa'daki genci korkutup canından etti | Video
Bursa'da 27 yaşındaki genç bir adam Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkup oturduğu evin 2'nci katından aşağıya atladı. Sokağa düşüp ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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