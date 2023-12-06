Video Yaşam Çatıda tadilat yapan inşaat işçisi 21 metreden düşerek yaşamını yitirdi | Video
Çatıda tadilat yapan inşaat işçisi 21 metreden düşerek yaşamını yitirdi | Video

Çatıda tadilat yapan inşaat işçisi 21 metreden düşerek yaşamını yitirdi | Video

06.12.2023 | 16:18

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin çatısında çalışırken 21 metreden aşağıya düşen 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Olay, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesinde Sahil Caddesinde bulunan tadilattaki 5 yıldızlı otelin çatısında yaşandı. Alınan bilgiye göre; çalışmakta olan inşaat işçisi bir anlık dalgınlık sonucunda 21 metre yüksekten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde 26 yaşındaki inşaat işçisi Harun Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ve Olay Yeri İnceleme birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Harun Çetin'in cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Harun Çetin'in Manavgat Demirciler Mahallesinde ikamet ettiği bildirildi.
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