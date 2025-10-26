Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 09:31 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.