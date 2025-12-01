Video Yaşam Çekicinin üzerindeki araçtan 480 adet tabanca ve ve 6 bin 812 adet silah parçası çıktı | Video
01.12.2025 | 08:53

Eskişehir girişinde çekici üstündeki arızalı görünümü verilen araçta arama yapan polis ekipleri, 480 adet tabanca ve 6 bin 812 adet silah parçası ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında bir oto kurtarma aracı üzerindeki araçta arama yaptı. Polis ekiplerince yapılan aramada 480 adet tabanca, 518 adet namlu rampası, 491 adet silah sürgüsü, 492 adet şarjör, 488 adet namlu, 479 adet gövde, 494 adet tetik mekanizması, 469 adet icra yayı, 490 adet icra mili, 2 bin 891 adet muhtelif silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili B.A. ve C.T. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.
