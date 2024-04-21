"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video
Aksaray’da polis uygulamasına takılan ve “Cenazeden geliyorum” diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine, “Kusura bakmayın” diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.
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