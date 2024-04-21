6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam "Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video

"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video

21.04.2024 | 08:40

Aksaray’da polis uygulamasına takılan ve “Cenazeden geliyorum” diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine, “Kusura bakmayın” diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ABP 425 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı. Araçtan indiği sırada, "Cenazeden geliyorum" diyerek kendisine uzatılan alkol metreyi üfleyen Volkan K. (26) isimli sürücü 0.51 promil alkollü çaktı. Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi. Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, "Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim" derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı. Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cenazeden geliyorum dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video 03:29
"Cenazeden geliyorum" dedi, 0.51 promil alkollü çıktı | Video 21.04.2024 | 08:40
Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video 02:19
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı | Video 21.04.2024 | 08:40
Amasya’da fırtına çatıları uçurdu | VİDEOHABER 00:23
Amasya’da fırtına çatıları uçurdu | VİDEOHABER 20.04.2024 | 22:09
İstinye AVM’de yangın paniği: Vatandaşlar tahliye ediliyor! | VİDEOHABER 00:17
İstinye AVM'de yangın paniği: Vatandaşlar tahliye ediliyor! | VİDEOHABER 20.04.2024 | 21:08
Marmaris’te hortum yıkımı kamerada! | VİDEOHABER 02:08
Marmaris'te hortum yıkımı kamerada! | VİDEOHABER 20.04.2024 | 17:46
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 00:25
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 20.04.2024 | 16:50
İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs yakalandı | Video 00:33
İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs yakalandı | Video 20.04.2024 | 16:30
Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı! | Video 00:48
Çankırı’da şiddetli rüzgar minareyi yıktı! | Video 20.04.2024 | 16:14
Şaşkına çeviren olay kamerada: Başıboş sokak köpeği, ziynet eşyası dolu çantayı alıp gitti | Video 01:57
Şaşkına çeviren olay kamerada: Başıboş sokak köpeği, ziynet eşyası dolu çantayı alıp gitti | Video 20.04.2024 | 15:16
Van’da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 03:54
Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 20.04.2024 | 15:00
Ankara’da fırtına çatıları uçurdu | Video 03:03
Ankara’da fırtına çatıları uçurdu | Video 20.04.2024 | 14:22
Faciadan kılpayı kurtuluş kamerada: Fırtına reklam panosunu devirdi | Video 01:45
Faciadan kılpayı kurtuluş kamerada: Fırtına reklam panosunu devirdi | Video 20.04.2024 | 14:26
Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar 02:19
Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar 20.04.2024 | 13:15
Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı, çevre mühendisi kazada öldü | Video 00:58
Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı, çevre mühendisi kazada öldü | Video 20.04.2024 | 13:15
Market sahibi Heimlich manevrası ile komşusunun hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 04:40
Market sahibi Heimlich manevrası ile komşusunun hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 20.04.2024 | 13:08
İstanbul’da bin 800 polisin katıldığı operasyonda 215 kişi gözaltına alındı | Video 01:00
İstanbul'da bin 800 polisin katıldığı operasyonda 215 kişi gözaltına alındı | Video 20.04.2024 | 12:14
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı | Video 01:12
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı | Video 20.04.2024 | 12:15
Çanakkale’de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video 00:15
Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü | Video 20.04.2024 | 11:59
2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video 00:20
2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video 20.04.2024 | 11:41
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması böyle görüntülendi | Video 00:34
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması böyle görüntülendi | Video 20.04.2024 | 11:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA