Video Yaşam Cesedi dondurucuda bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katili tanıdık çıktı! İfadesi ise kan dondurdu... | Video
Cesedi dondurucuda bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katili tanıdık çıktı! İfadesi ise kan dondurdu... | Video

Cesedi dondurucuda bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katili tanıdık çıktı! İfadesi ise kan dondurdu... | Video

13.07.2023 | 12:05

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu. İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi. Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı. Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum" dediği öne sürüldü. Hakan Ö' emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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