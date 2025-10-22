Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 22.10.2025 | 15:48 İzmir'in Çeşme ilçesinde sahile yakın bir noktada ahtapot avlayan Akdeniz fokunun dakikalar süren mücadelesi, kıyıda izleyenleri şaşkına çevirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ege'nin turizm kenti Çeşme'de tatil sezonu bitince sahillerde Akdeniz fokları daha sık görülmeye başladı. Bugün öğleden sonra Çeşme sahilde bir Akdeniz fokunun bir ahtapot yakaladığı an kıyıdaki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. İri cüssesiyle ahtapotu suya vurup çıkaran, dakikalarca mücadele veren fokun ilginç avı cep telefonları tarafından görüntülendi. Fok, ahtapotu etkisiz hale getirdikten sonra afiyetle mideye indirdi. Bir süre sonra da uzaklaşarak gözden kayboldu.

İlginç anları kaydeden Akif İlmen, "Arkadaşlarla kıyıda oturuyorduk. Denizde 30-40 metre ileride bir hareketlilik vardı. Fok ahtapotu avlıyordu. Ben de telefonumla o anları kaydettim" dedi.