Video Yaşam Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video

Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video

22.10.2025 | 15:48

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahile yakın bir noktada ahtapot avlayan Akdeniz fokunun dakikalar süren mücadelesi, kıyıda izleyenleri şaşkına çevirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ege'nin turizm kenti Çeşme'de tatil sezonu bitince sahillerde Akdeniz fokları daha sık görülmeye başladı. Bugün öğleden sonra Çeşme sahilde bir Akdeniz fokunun bir ahtapot yakaladığı an kıyıdaki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. İri cüssesiyle ahtapotu suya vurup çıkaran, dakikalarca mücadele veren fokun ilginç avı cep telefonları tarafından görüntülendi. Fok, ahtapotu etkisiz hale getirdikten sonra afiyetle mideye indirdi. Bir süre sonra da uzaklaşarak gözden kayboldu.

İlginç anları kaydeden Akif İlmen, "Arkadaşlarla kıyıda oturuyorduk. Denizde 30-40 metre ileride bir hareketlilik vardı. Fok ahtapotu avlıyordu. Ben de telefonumla o anları kaydettim" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 01:15
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 22.10.2025 | 15:48
Van’da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 02:03
Van'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 22.10.2025 | 15:15
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 00:25
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 22.10.2025 | 15:14
Şehit babasına dilenci diye hakaret edip, darbetmeye kalktı | Video 01:26
Şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip, darbetmeye kalktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:05
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 06:14
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 22.10.2025 | 14:54
İzmir’de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:15
İzmir'de tüp patlaması! Ev yıkıldı, 1'i ağır 2 yaralı | Video 22.10.2025 | 14:20
İzmir’de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 00:48
İzmir'de bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 19 tutuklama 22.10.2025 | 14:19
Motosiklete çarpan kadın sürücü: Önüme yaprak düştü | Video 02:20
Motosiklete çarpan kadın sürücü: "Önüme yaprak düştü" | Video 22.10.2025 | 12:59
İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video 02:34
İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 12:40
Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 06:57
Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 22.10.2025 | 12:29
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 03:19
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 22.10.2025 | 12:17
Silahla şaka videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video 00:32
Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video 22.10.2025 | 11:52
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 02:39
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 22.10.2025 | 11:41
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe’ kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video 03:30
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe' kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video 22.10.2025 | 10:59
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 10:45
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 00:48
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 22.10.2025 | 10:43
Büyükçekmece’de ’kapkaççı’ köpek kamerada | Video 00:18
Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video 22.10.2025 | 10:42
Umreye götürme vaadiyle 39 bin 500 lira dolandıran sanık, parayı bahis hesabına aktardı | Video 02:37
Umreye götürme vaadiyle 39 bin 500 lira dolandıran sanık, parayı bahis hesabına aktardı | Video 22.10.2025 | 10:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY