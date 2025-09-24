Cezaevi firarisinin yakalandığı anlar kamerada | Video 24.09.2025 | 16:36 Konya'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firari T.T, kendisini almaya gelen polisleri fark etmesi üzerinde saklandığı birinci kattaki evin penceresinden atladı. Şahsın kısa süre yakalandığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yaklaşık 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takip sonrası şahsın merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğunu belirledi. Adrese ulaşan ekipleri fark eden T.T. birinci katta bulunan evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan T.T., sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.