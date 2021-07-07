Video Yaşam Çocuk parkında korkunç cinayet | Video

Çocuk parkında korkunç cinayet | Video

Çocuk parkında korkunç cinayet | Video
07.07.2021 | 13:52

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Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Çevrede bulunan bir zücaciyeden dükkanından bıçak çalan şüpheli, çocuk parkında buluştuğu İbrahim A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin zücaciye dükkanından bıçak çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs, bir çocuk parkında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrasında parktan gözü dönmüş şekilde ayrılan şahıs, çevrede bulunan bir zücaciye dükkanına gelerek kurban bıçağı çaldı. Dakikalar sonra çaldığı kurban bıçağı ile çocuk parkına geri dönen şahıs, hasmı İbrahim A.'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan İbrahim A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olayı gören mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, İbrahim A. tüm yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı adam yardıma koşan bir vatandaş, "Üstündeki tişörtte kan vardı. Karnında yara vardı. 112'yi aradım. Bir bayanla birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Eli kesikti. Parmaklarını da kesmiş. İlk önce konuşuyordu. Canının yandığını söylüyordu. Sonra şoka girdi. Sonra polis ekipleri geldi. Çocuklar bayanlar vardı. Olayın en vahim durumu da çocukların uzaklaştırılması gerekiyordu. Ben seslendim. Onlar da şahit oldu" dedi.

ZÜCACİYEDEN BIÇAK ÇALMA ANI KAMERADA
Olay sonrası polis ekipleri şahsı yakalamak için çevrede güvenlik kamera çalışması başlattı. Bıçaklama anından kısa bir süre önce şüphelinin çevredeki bir zücaciye dükkanına girip bıçak çaldığı belirlendi. Görüntülerde soğuk kanlı bir şekilde dükkana giren şüphelinin bıçak çalarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.

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