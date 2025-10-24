Çorum'da acı olay: Bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti | Video
24.10.2025 | 08:55
Çorum'da demir bariyerlere çarpan motosikletin genç sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
00:40
01:51
00:13
Antalya’da sağanak sonrası çöken yola araç düştü | Video 23.10.2025 | 16:17
00:22
04:21
Eski eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi toprağa verildi | Video 23.10.2025 | 16:14
04:51
Foça, 1 saatlik yağışla sular altında kaldı | Video 23.10.2025 | 15:02
05:33
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti! | Video 23.10.2025 | 14:45
00:41
Kırşehir’de FETÖ'den hükümlü şüpheli bodrum katında yakalandı | Video 23.10.2025 | 14:04
00:15
Drift yaparken kameralara yakalanan araç trafikten men edildi | Video 23.10.2025 | 13:13
01:22
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 13:13
01:23
Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı 23.10.2025 | 12:32
01:36
Motosikletli saldırganlar iş yerine tüfekle 3 el ateş açıp kaçtı | Video 23.10.2025 | 12:00
02:04
Sancaktepe’de kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü | Video 23.10.2025 | 11:11
02:04
Cani kayınpeder, damadını ve 2 akrabasını öldürdü! | Video 23.10.2025 | 11:01
03:03
100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video 23.10.2025 | 10:58
02:59
01:54
01:52
02:32
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:50