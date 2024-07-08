Çorum’da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştığı kaza kamerada!

Çorum’da, halk otobüsü ile bir ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada halk otobüsünde bulunan 5 yolcu ile ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.