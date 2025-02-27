Dağ keçisini avlayan kaçak avcı böyle görüntülendi | Video
Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, karla kaplı arazide avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan avcı, droneye yakalandı. Kaçak avcı kendini kamufle etmek için dağ keçisinin yanına uzanarak bir süre hareketsiz bekledi.
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