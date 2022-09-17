Denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine böyle sürdü | Video

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Şişli'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak bir sürü otomobiliyle bir süre de yaya olarak kaçan şüpheli, girdiği binada polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin durduğu şüphelinin aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtığı görülüyor.
O ANLAR İSE KAMERAYA YANSIDI
Durmayan sürücü aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Araçtan inmeyen sürücü, gaza basarak kaçarken silahını çıkarak polis ise şüpheliyi yakalamaya çalıştı.