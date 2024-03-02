Denizli'de saldırı sonrası hastane kafeteryasında yaşanan panik anları kamerada | Video
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen ve 2’si ağır 7 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.
Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı. Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan saldırının ardından kafeteryada yaşanan panik anları ile yaralıların sedyeler ve görevlilerin yardımıyla yürüyerek acil servise taşındıkları anların görüntüsüler bir kişinin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
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