Denizlİ'de yangın hortumlarını çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 23.03.2023 | 16:26 DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, Orman İşletme Şefliği'ndeki yangın söndürme hortumları başta olmak üzere Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden su motorları ile 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanıp, tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

JASAT, Güney ilçesinde Orman İşletme Şefliği'nden yangın söndürme hortumları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) deposundan su motorları ile 3 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. JASAT ekibi dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Emrah Y. (35) ile Abdullah D. (33) gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda yangın söndürme hortumları ve su motorları bulundu. İki şüphelinin evlerden çaldıkları mini buzdolabı, küçük fırın, birer çuval ceviz ve badem ile kağıt havlular sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.