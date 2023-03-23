Denizlİ'de yangın hortumlarını çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video
DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, Orman İşletme Şefliği'ndeki yangın söndürme hortumları başta olmak üzere Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden su motorları ile 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanıp, tutuklandı.
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