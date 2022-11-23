Video Yaşam Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video
Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video

Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video

23.11.2022 | 12:36

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Sabaha karşı 04.09’da meydana gelen Düzce merkezli 6.0 şiddetinde depremde panikleyen üniversite öğrencisi pencereden aşağıya düştü. Düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Üniversite öğrencisi depreme uykuda yakalandığını ve panik anında evinin penceresini kapı zannederek aşağı düştüğünü dile getirdi.

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