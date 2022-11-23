Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Depremin yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 23.11.2022 | 13:00
00:19
Deprem anında panikle camdan atladı! O anlar kamerada | Video 23.11.2022 | 12:36
00:05
İstanbul'da bir kedi deprem nedeniyle şok geçirdi | Video 23.11.2022 | 12:09
00:43
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi | Video 23.11.2022 | 11:52
00:09
Düzce'deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video 23.11.2022 | 11:28
04:08
Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video 23.11.2022 | 10:45
06:04
00:35
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.11.2022 | 09:05
03:03
Düzce'deki depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 09:03
00:55
01:27
Düzce'deki deprem anı güvenlik kemarasında | Video 23.11.2022 | 08:05
00:58
03:33
14:53
A Haber Düzce'de deprem bölgesinde! İşte ilk görüntüler | Video 23.11.2022 | 06:50
04:53
02:10
02:39
Sakarya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.11.2022 | 06:03
01:32
00:38
Düzce'deki deprem sonrası halk sokağa döküldü | Video 23.11.2022 | 06:03
Sabaha karşı 04.09’da meydana gelen Düzce merkezli 6.0 şiddetinde depremde panikleyen üniversite öğrencisi pencereden aşağıya düştü. Düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Üniversite öğrencisi depreme uykuda yakalandığını ve panik anında evinin penceresini kapı zannederek aşağı düştüğünü dile getirdi.