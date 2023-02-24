Deprem bölgesi Malatya’da, heyelan bir mezrayı yuttu | Video

Depremin en şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. Olay sonrası ilçeye bağlı Karanlıkdere mahallesine geçerek incelemelerde bulunan İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalleye bağlı 15 haneden oluşan bir sokağın (mezra) Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ve sonrasında meydana gelen heyelanla birlikte yok olduğunu belirtti.