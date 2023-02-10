Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, depremde zarar gören Hacılar Merkez Cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
00:33
10:25
00:45
01:02
01:29
103 saat sonra gelen umut: Hatay’da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 13:40
02:59
02:49
00:16
01:05
69. saatte enkazdan sağ çıkarılan gencin ilk isteği kitapları oldu 10.02.2023 | 12:47
01:17
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 10.02.2023 | 13:06
01:34
Kırıkkale Valisi'nden depremin merkez üssü Pazarcık'tan açıklama | Video 10.02.2023 | 12:28
11:52
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 12:46
04:37
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 10.02.2023 | 12:39
02:16
03:23
01:09
00:37
Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı | Video 10.02.2023 | 11:03