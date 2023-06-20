Dere yatakları tedbir amaçlı boşaltıldı, ıslah çalışmaları sürüyor | Video 20.06.2023 | 15:48 Düzce'de gece saatlerinde etkisini artıran ve bugün öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli yağış sonrası taşkınların yaşandığı kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 21 köyde, dere yataklarının yakınlarında bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce'de akşam saatlerinde etkisini artırarak bugün öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası ekipler teyakkuza geçti. Alınan önlemler kapsamında Akçakoca ilçesinde Hasançavuş, Kalkın, Nazımbey, Karatavuk ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Avlayan, Gölyaka ilçesinde Yazlık, Zekeriya ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Dereköy, Ardıçdibi, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Üçköprü ve Darıyerimengencik ile merkeze bağlı Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Gündolaması ve Samandere köylerinde dere yataklarına yakın noktalarda evleri bulunan vatandaşlar, Düzce Valiliği tarafından hazırlanan sosyal tesislerde geceyi geçirecek.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince, dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir."