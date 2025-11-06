Video Yaşam DHMİ'den nefes kesen tatbikat: Uçak kazası ve arsenik alarmı | Video
06.11.2025 | 11:18

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda ‘Uçak Kazası ve Kimyasal Madde (Arsenik) Sızıntısı' senaryosuna dayalı geniş katılımlı acil durum tatbikatı icra edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda, 'Uçak Kazası ve Kimyasal Madde (Arsenik) Sızıntısı' senaryosuna dayalı geniş katılımlı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

DHMİ Airport Rescue and Firefighting (ARFF) ekiplerinin operasyonel kapasitesini, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi kabiliyetlerini, ayrıca Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) müdahale yetkinlikleri ile iletişim ve iş birliği süreçlerinin etkinliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta toplam 153 yolcu ve 8 mürettebat yer aldı.

1 ARAMA KURTARMA HELİKOPTERİ, 50 ARAÇ, 400 PERSONEL VE 2 K9 ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ
Ayrıca tatbikat, Esenboğa Havalimanı Müdürlüğü birimleriyle birlikte AFAD, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Esenboğa Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Esenboğa Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Özel Asayiş Operasyon Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Sağlık Müdürlüğü, UEİM Başkanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ve yer hizmetleri kuruluşları başta olmak üzere yaklaşık 30 kurum ve kuruluş, 1 arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 400 personel ve 2 K9 arama kurtarma köpeğinin aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

A321 tipi yolcu uçağının kalkış sonrası 'Full Emergency' ilan etmesi üzerine başlatılan tatbikat kapsamında, ARFF ekipleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde uçak yangını söndürme, kurtarma, triyaj, kimyasal madde tespiti ve dekontaminasyon faaliyetlerini uygulamalı olarak icra etti.
Yaklaşık 2 saat süren tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

