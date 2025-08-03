Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı | Video 03.08.2025 | 12:08 Sivas'ta seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlanan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki 6 araca çarptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Küçükminare Mahallesi'nde ki bıçakçılar çarşısında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı. Toplamda 6 aracın hasar gördüğü kazada maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olaya tanık olan esnaf Yusuf Asanakut olayı şu şekilde anlattı, " Sabah dükkanımı açtım çöpleri döktükten sonra arkamı döndün gördüm ki turuncu bir araç geliyor. İlk olarak bir araca çarptı ardından diğer araçlara çarpıp altı aracı pert etti" dedi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.