Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı | Video 14.09.2024 | 13:52
04:33
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda 14.09.2024 | 13:17
10:19
Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı | Video 14.09.2024 | 11:40
00:49
00:24
Aranan şahıslara yönelik operasyonda 74 aranan şahıs yakalandı | Video 14.09.2024 | 10:36
00:13
Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video 14.09.2024 | 10:18
00:57
00:11
02:59
01:33
01:49
Bursa'da kontrolden çıkan motokurye bariyerlere girdi: 1 ölü | Video 14.09.2024 | 08:40
00:40
Beyoğlu’nda İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 14.09.2024 | 08:40
08:28
01:32
400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar | Video 13.09.2024 | 15:16
00:39
Kahramanmaraş’ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 13.09.2024 | 15:09
04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
00:59
Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 13.09.2024 | 15:28
01:36
00:59
00:49
Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama | Video 13.09.2024 | 13:35