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Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video

Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video

24.02.2024 | 13:27

Sivas’ta bir çiftçi traktörünün direksiyonu kitlenmesi sonucu duvara çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar medyana geldi.

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Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas Merkeze bağlı Kahyalı köyünde meydana geldi. Çiftçilik ile uğraşan Hamza Erdem, traktörü ile evinini köşesini döndüğü esnada direksiyonu kitlendi. İlk başta ne olduğunu anlamadığını belirten Erdem, evinin duvarına çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ev ve traktörde maddi hasar meydana geldi.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Çiftçilik ile uğraşan Hamza Erdem direksiyonun kitlendiğini belirterek, "Sivas merkeze bağlı Kahyalı Köyü'nde yaşıyorum. Bizim evin köşesinde ki dönemeçten döndüğüm esnada traktörün direksiyonu kitlendi. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Frene basmak aklıma gelmedi. Direksiyonu hareket ettirmeye çalıştığım esnada duvara girdim. Allah'a şükür kimsenin sağlığına bir şey olmadı. Cana geleceğine mala geldi. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez" diye konuştu.
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