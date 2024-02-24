Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video
Sivas’ta bir çiftçi traktörünün direksiyonu kitlenmesi sonucu duvara çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar medyana geldi.
"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Çiftçilik ile uğraşan Hamza Erdem direksiyonun kitlendiğini belirterek, "Sivas merkeze bağlı Kahyalı Köyü'nde yaşıyorum. Bizim evin köşesinde ki dönemeçten döndüğüm esnada traktörün direksiyonu kitlendi. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Frene basmak aklıma gelmedi. Direksiyonu hareket ettirmeye çalıştığım esnada duvara girdim. Allah'a şükür kimsenin sağlığına bir şey olmadı. Cana geleceğine mala geldi. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez" diye konuştu.
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