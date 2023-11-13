Video Yaşam Diyarbakır’da 5 taburdan oluşan timler Lice’de terör operasyonuna böyle çıktı | Video
Diyarbakır’da 5 taburdan oluşan timler Lice’de terör operasyonuna böyle çıktı | Video

Diyarbakır’da 5 taburdan oluşan timler Lice’de terör operasyonuna böyle çıktı | Video

13.11.2023 | 09:03

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesinde 950 personel, 63 operasyonel timin icra ettiği operasyonda terör sığınakları ve içinde çıkan uyuşturucu maddeleri ile yaşam malzemeleri imha edildi.

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Lice ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde başarılı operasyonlarda devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda 11-12 Kasım tarihinde icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan SAKAL-2 Operasyonu" çerçevesinde ilçenin Saydamlı ve Akçabudak Mahallelerinde (sözde Serhabun ana barıma alanı) Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat (İSTH), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM), komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince 950 personel, 63 operasyonel tim, eğitimli bomba ve uyuşturucu arama köpekleri ile operasyona çıktı.

Operasyonda; 5 adet sığınak, 2 adet 12 kilogram mutfak tüpü (boş), 2 adet 2 kilogram piknik tüpü (boş), 1 adet termal kıyafet, 9 adet pil bloğu, 1 çift ayakkabı, 1 adet kilim, 1 adet battaniye, 1 adet yatak, 1 adet tıraş makinası, 1 adet Jelikan (boş), 1 adet iki gözlü ocak, 3 adet tencere, 1 adet tava, 3 adet kaşık, 1 adet çaydanlık, 6 adet bardak, son kullanma tarihi 2022 olan 13 kilo peynir, 1 kilo kaşar peyniri, 3 kilo reçel, 3 kilo zeytin, 1 kilo küp şeker, 1 kilo çay, 1 adet peynir kutusu (boş), 1 adet konserve kutusu boş, 1 ton 17 kilo kubar esrar, 257 kilo toz esrar, (3 kilo toz esrar maddesi BTÖ mensuplarına ait sığınakta ele geçirildi), 15 kilo esrar tohumu ve 480 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan, timlerin aralıksız faaliyetlerinde geçtiğimiz hafta tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP), kontrollü bir şekilde imha edildi.
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