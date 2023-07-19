Video Yaşam Diyarbakır’da husumetli ailelerin davası adliye önünde kanlı bitti: 1'i ağır, 3 yaralı | Video
Diyarbakır’da husumetli ailelerin davası adliye önünde kanlı bitti: 1'i ağır, 3 yaralı | Video

Diyarbakır’da husumetli ailelerin davası adliye önünde kanlı bitti: 1'i ağır, 3 yaralı | Video

19.07.2023 | 14:15

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabaların davası adliye önünde kanlı bitti. Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

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Olay, merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 akraba adliye binası önünde karşı karşıya geldi. Kuzen olduğu öğrenilen 2 kişi 6 el silahla ateş ederek H.T., F.T. ve M.T.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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