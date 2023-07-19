Diyarbakır’da husumetli ailelerin davası adliye önünde kanlı bitti: 1'i ağır, 3 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabaların davası adliye önünde kanlı bitti. Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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