Video Yaşam Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video

Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video

03.06.2023 | 12:37

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2023 yılının mayıs ayı içerisinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar düzenlediği bildirildi. Yapılan çalışmalarda 76 operasyon gerçekleştirilirken, yakalanan 115 şüpheliden 17’si tutuklandı. Çok sayıda silah, uyuşturucu maddesi ve kaçak telefon ele geçirdi.

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Diyarbakır'da emniyet güçleri kaçakçılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen 76 operasyonda 115 şüpheli gözaltına alınırken, 17 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonlarda, 2 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 29 adet şarjör, 528 adet tabanca fişeği, 17 adet av fişeği, 14 kilo 90 gram skunk yeşil kokain, 2 kilo 5 gram kubar esrar, 2 kilo 10 gram toz esrar, 9 bin 239 adet ecstasy, 6 ton 480 litre akaryakıt, 31 bin 620 paket sigara, 383 adet elektronik sigara, 590 adet elektronik sigara likiti, 31 kilogram nargile tütünü, 1 milyon 800 bin dal makaron, 115 adet kaçak cep telefonu, 839 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 4 adet görüntü ve ses kaydedici cihazı, 4 adet sim kartı, 3 adet kulaklık ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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