Diyarbakır’da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2023 yılının mayıs ayı içerisinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar düzenlediği bildirildi. Yapılan çalışmalarda 76 operasyon gerçekleştirilirken, yakalanan 115 şüpheliden 17’si tutuklandı. Çok sayıda silah, uyuşturucu maddesi ve kaçak telefon ele geçirdi.
Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
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